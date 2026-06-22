Lo Monaco: "Il Napoli ha il dovere di rinnovarsi! Allegri? Io avrei preso uno votato al gioco"

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Pietro Lo Monaco parla della scelta Massimiliano Allegri (che non condivide pienamente) e non solo in diretta tv.

A Stile TV nel corso della trasmissione "Salite sulla giostra" è intervenuto Pietro Lo Monaco: "Il Napoli con Allegri ha deciso di continuare ad essere pratico e vincente ed ha fatto una scelta. Io, in un momento in cui il Napoli ha il dovere di rinnovarsi perché ha diversi giocatori anziani, perché diversi non hanno fatto benissimo, perchè alcune operazioni non sono state centrate, avrei preso altro.

Nell'ambito di un rinnovamento, un allenatore più votato al gioco forse l'avrei accarezzato. Però, De Laurentiis ha fatto una scelta diversa, continuando sulla strada di Conte perché pure se sono diversi, remano nella stessa direzione e pensano al risultato".