Montervino sulle possibilità di eliminare il Barcellona: "Dico il 30%, perchè sono tifoso..."

"Possibilità di passare il turno Champions League contro il Barcellona? Dico 30% perché sono tifoso. I valori tecnici sono molto diversi ma sognare non costa niente e il pubblico di Napoli può aiutare la squadra". Parla così Francesco Montervino ai microfoni di Radio Sportivo, con l'ex capitano che aggiunge: "Ancelotti ha perso la squadra nel giorno dell'ammutinamento. Mi dispiace dirlo perché ho grande rispetto per un tecnico stravincente come lui, ma per me anche nei giorni immediatamente seguenti poteva arrivare l'esonero"

Sulla questione multe - DeLaurentiis è uno molto di principio ma sono certo che si arriverà ad una conciliazione con la squadra. Spesso agisce d'impulso, ma i giocatori ce l'hanno messa tutta per farsi multare. Spero che tutto si risolva con una conciliazione tra De Laurentiis e la squadra, perché i giocatori diventano molto sensibili quando vengono toccati nel portafoglio"

Su Gattuso - "E' un allenatore molto preparato, ma beneficeranno tutti anche delle sue qualità caratteriali".