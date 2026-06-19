Lo staff della Scozia: "McTominay icona! Lo guardi e speri non sia stronzo. E non lo è"

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McTominay è il volto simbolo della nazionale scozzese, il giocatore più richiesto dai media e uno dei personaggi più riconoscibili del torneo. Il quotidiano inglese racconta come la sua assenza da un allenamento nei giorni scorsi abbia generato grande apprensione in patria, a conferma dell'importanza che ricopre all'interno del gruppo.

McTominay, gli elogi dello staff della Scozia

Nonostante la crescente popolarità, il centrocampista del Napoli continua a essere apprezzato anche per le qualità umane. L'assistente tecnico Steven Naismith lo ha elogiato così: “Il suo status è cambiato nella cultura scozzese. Ora è più imponente. L’immagine della sua rovesciata è ovunque. Non può fare a meno di sapere che i giocatori più giovani lo ammirano. L’ultima cosa è che speri solo che non sia uno stronzo, e non lo è”.