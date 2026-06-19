Quando Protti raccontò la sua stagione al Napoli: "Annata difficile, ma tifosi capirono"
Grande commozione nel mondo del calcio per la scomparsa di Igor Protti, protagonista in maglia Napoli in una stagione molto sfortunata. In queste ore è tornata a circolare una sua vecchia intervista al podcast ‘DoppioPasso’, nella quale aveva raccontato del suo trascorso al Napoli con la maglia numero 10:
«Io l’ultimo a fare gol con la 10 del Napoli? Sì, sono stato l’ultimo a fare gol con quella maglia ma in Serie A, perché dopo credo che per qualche anno la maglia numero 10 sia stata utilizzata».
Protti e il retroscena sulla stagione al Napoli
«Maradona? Di cosa parliamo... Del più grande giocatore della storia del calcio (Maradona, ndr), non mi vengono neanche le parole. A Napoli io sono stato nell’anno 97-98, un’annata molto difficile e complicata sportivamente. Però malgrado quello anche lì ho mantenuto un legame».
Protti e il rapporto col Napoli
«Non dimenticherò mai nel 2010, io andai a vedere Livorno-Napoli per l’Unicef e facemmo il giro di campo. Quando passai sotto il settore ospiti dei tifosi del Napoli, mi tributarono un coro, applausi e cose veramente belle. Malgrado avessi passato lì probabilmente una delle mie stagioni più dure, giocai tutto l’anno con l’infiltrazione alla caviglia e infatti a marzo mi operai. Però la gente ha capito che ce l’ho messa tutta, infatti quel giorno nel 2010 allo stadio di Livorno mi si è riempito veramente il cuore di gioia».
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