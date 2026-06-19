Quando Protti raccontò la sua stagione al Napoli: "Annata difficile, ma tifosi capirono"

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Grande commozione nel mondo del calcio per la scomparsa di Igor Protti

Grande commozione nel mondo del calcio per la scomparsa di Igor Protti, protagonista in maglia Napoli in una stagione molto sfortunata. In queste ore è tornata a circolare una sua vecchia intervista al podcast ‘DoppioPasso’, nella quale aveva raccontato del suo trascorso al Napoli con la maglia numero 10:

«Io l’ultimo a fare gol con la 10 del Napoli? Sì, sono stato l’ultimo a fare gol con quella maglia ma in Serie A, perché dopo credo che per qualche anno la maglia numero 10 sia stata utilizzata».

Protti e il retroscena sulla stagione al Napoli

«Maradona? Di cosa parliamo... Del più grande giocatore della storia del calcio (Maradona, ndr), non mi vengono neanche le parole. A Napoli io sono stato nell’anno 97-98, un’annata molto difficile e complicata sportivamente. Però malgrado quello anche lì ho mantenuto un legame».

Protti e il rapporto col Napoli

«Non dimenticherò mai nel 2010, io andai a vedere Livorno-Napoli per l’Unicef e facemmo il giro di campo. Quando passai sotto il settore ospiti dei tifosi del Napoli, mi tributarono un coro, applausi e cose veramente belle. Malgrado avessi passato lì probabilmente una delle mie stagioni più dure, giocai tutto l’anno con l’infiltrazione alla caviglia e infatti a marzo mi operai. Però la gente ha capito che ce l’ho messa tutta, infatti quel giorno nel 2010 allo stadio di Livorno mi si è riempito veramente il cuore di gioia».