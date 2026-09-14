Napoli-Bologna, Buccioni: "Favasuli l'ha cambiata. McTominay e Anguissa mancano tantissimo"

vedi letture

Buccioni promuove l'intuizione Favasuli e analizza le assenze pesanti del Napoli di Allegri.

Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, il giornalista Enzo Buccioni ha analizzato la vittoria del Napoli contro il Bologna, arrivata grazie alla rete di Lobotka. Il giornalista ha sottolineato le difficoltà incontrate dagli azzurri nel primo tempo e ha attribuito una parte importante del successo alla scelta di Massimiliano Allegri di inserire nella ripresa il giovane Costantino Favasuli. "Anche il Napoli ha faticato a battere il Bologna, l’ha vinta il cortomuso di Allegri e la sua intuizione nel proporre il giovane Favasuli a inizio ripresa. La sua energia ha cambiato la partita, la sua scossa è diventata adrenalina per tutti e il triste 4-4-1-1 del primo tempo ha preso una vita diversa. Si mangeranno le mani i dirigenti della Fiorentina che Favasuli ha portato fino alla prima squadra e poi se ne sono liberati (al Catanzaro) con superficialità."

"McTominay e Anguissa mancano tantissimo"

Buccioni ha poi analizzato le assenze con cui deve fare i conti Allegri, evidenziando soprattutto il peso della contemporanea indisponibilità di Scott McTominay e Frank Anguissa. Allo stesso tempo, il giornalista ha promosso la soluzione con il doppio play e registrato la crescita di Kevin De Bruyne. "A differenza di Spalletti, le assenze di Allegri saranno recuperabili in minor tempo. McTominay e Anguissa mancano tantissimo anche se il doppio play funziona e De Bruyne cresce".