Meluso: “Esposito perfetto per il Napoli, è il più talentuoso dei fratelli! KDB? Meglio lasciarlo andare”

Mauro Meluso consiglia Sebastiano Esposito al Napoli e analizza la possibile partenza di De Bruyne.

L'ex direttore sportivo del Napoli, Mauro Meluso, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli per analizzare le possibili strategie della società azzurra in vista del mercato di gennaio, soffermandosi in particolare sul nome di Sebastiano Esposito. Secondo il dirigente, l'attaccante avrebbe le caratteristiche ideali per completare il reparto offensivo della squadra di Massimiliano Allegri, affiancando Rasmus Hojlund nel ruolo di seconda punta. Meluso ha espresso un giudizio particolarmente positivo sulle qualità tecniche del calciatore, considerandolo il più talentuoso dei fratelli Esposito: “Al di là del nome, secondo me ha proprio le caratteristiche adatte per l'attacco del Napoli. Ora che sia Sebastiano Esposito o un altro, comunque un giocatore con quelle caratteristiche”. L'ex dirigente ha poi aggiunto: “Per me, dei tre fratelli, è il più talentuoso. Poi ha fatto meno rispetto a Pio, però per me è quello con più talento puro”. Meluso ha inoltre evidenziato le difficoltà del mercato invernale, durante il quale le società tendono ad aumentare le proprie richieste per i giocatori più importanti: “Senza dubbio, il mercato di gennaio è sempre il più difficile perché si restringono molto le possibilità. Molto spesso chi ha i giocatori bravi e che possono servire in quel momento a quella squadra per proseguire il campionato, per cederli il prezzo sale notevolmente, anche di un 50%”.

Meluso su De Bruyne: “Se un giocatore non vuole rimanere, meglio lasciarlo andare”

Nel corso dell'intervento, Meluso ha affrontato anche il possibile addio di Kevin De Bruyne, accostato al PSV Eindhoven in vista della prossima sessione di mercato. Interrogato su come si comporterebbe al posto del direttore sportivo azzurro Giovanni Manna, l'ex dirigente ha spiegato che trattenere un calciatore intenzionato a lasciare il club potrebbe compromettere gli equilibri dello spogliatoio. “Io personalmente, quando un giocatore non vuole più rimanere nel club, lo dico per esperienza, è meglio lasciarlo andare”. Meluso ha quindi approfondito le ragioni della propria posizione, sottolineando l'importanza della serenità all'interno del gruppo: “Cerco di accontentarlo perché poi diventa un problema la gestione alle prime difficoltà. Non è integrato con il gruppo perché voleva andare via, quindi diventa un problema assoluto anche di relazioni interpersonali, di far parte di un gruppo che rema nella stessa direzione”. L'ex direttore sportivo ha comunque precisato che un'eventuale cessione dovrebbe tutelare anche gli interessi economici della società, attraverso un'intesa soddisfacente per tutti i soggetti coinvolti: “Bisogna soddisfare le tre parti: il giocatore, il club che lo compra e il club che lo vende”.