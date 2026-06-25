Manna, l'ex presidente: "A volte ha piccoli sbandamenti, ma è molto cresciuto"

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A Stile TV nel corso della trasmissione "Salite sulla giostra" è intervenuto Angelo Renzetti, ex presidente del Lugano quando Manna era ds: "Sono in viaggio per Salerno dove ci sarà il matrimonio di Manna. Penso che questo campionato sia pericoloso. Siccome Manna è un iperattivo, con Conte e De Laurentiis aveva due che lo instradavano, adesso invece è esposto in prima persona. Magari avrà piccoli sbandamenti.

È cresciuto molto, ha acquisito fiducia in se stesso e certi errori si commettono sempre, ma lavorare a certi livelli ti migliora. Alla fine è sempre il campo che decidere, ma ci sono tante variabili. Il Napoli però è competitivo. Non so se rientrerei nel calcio, ho fatto il presidente per 11 anni ed è stata dura, è stata una scuola di vita. Il calcio mi piace, un'esperienza nuova vorrei farla, ma non so in che ruolo".