Futuro Lukaku e De Bruyne, dal Belgio: "Restano, Kevin vuole vincere anche a Napoli"

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"Se non avesse avuto questa voglia sarebbe andato dove c'è una pressione differente, come l'Arabia o gli Stati Uniti".

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio' è intervenuto il giornalista belga di HLN & VTM Niews Geert Lambaerts: "Era un po' una sorpresa per noi la convocazione di Lukaku, ma ha deciso assieme a Rudi Garcia di restare in Belgio. La squadra è partita questa mattina per andare ad Atlanta. Romelu ha pensato di restare. Non è ancora al 100%. Meglio che lavori, perché ad aprile e maggio sarà necessario giocare di più. Non bastano 5-7 minuti a partita.

Lukaku ci sarà al Mondiale? Sì, perché ai Mondiali in Qatar è stato un disastro. Abbiamo parlato con Romelu a gennaio, all'evento in cui ha ritirato il premio da miglior belga all'estero, ha detto due volte che sarebbe voluto ritornare al Mondiale. Paragone tra Italia e Belgio? Nel Belgio si cerca ancora la migliore formazione. De Bruyne sta tornando, Doku sta giocando bene al Manchester City. Ma in difesa abbiamo dei punti deboli. Courtois sarà pronto per il Mondiale, ma quali possibilità ci saranno per il Belgio di andare avanti nella competizione con questa difesa. Penso che anche ct Gattuso stia cercando la miglior formazione.

Come ci spieghiamo che De Bruyne sia tornato meglio? Avrà mangiato la pizza anche qui in Belgio (ride ndr). Kevin ha 34 anni, conosce il suo corpo, sa cosa ha bisogno per rientrare. È arrivato ad un punto della sua carriera che sa cosa ha bisogno. Penso che nei prossimi due mesi in Serie A mostrerà il suo valore. Rudi Garcia dice che Kevin è un genio, ha sicuramente delle qualità enormi. È il nostro miglior giocatore. Ha ottenuto tutto quello che si potesse ottenere in carriera, ma vuole dimostrare ancora una volta di vincere. Vuole vincere anche a Napoli. Se non avesse avuto questa voglia sarebbe andato dove c'è una pressione differente, come l'Arabia o gli Stati Uniti.

Lukaku in Belgio l'anno prossimo? Non credo, ora c'è il Mondiale. Penso che continuerà fino al 2030, ha ancora un anno di contratto al Napoli. Penso che rimanga in azzurro. Resta anche Kevin? Sì, penso di si".