Vice ct Scozia su McTominay: "Non si rende conto del potere che ha sui giovani"

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Il centrocampista del Napoli rappresenta per la Scozia una figura di equilibrio tra i giocatori più esperti e i giovani emergenti.

Scott McTominay è considerato un punto di riferimento fondamentale per la Scozia, non solo per il suo rendimento in campo ma anche per il ruolo che svolge all’interno del gruppo. Il centrocampista del Napoli, infatti, rappresenta una figura di equilibrio tra i giocatori più esperti e i giovani emergenti, contribuendo a creare un ambiente coeso e positivo durante il ritiro.

Il valore nascosto della leadership

A sottolineare questo aspetto è stato il vice-ct della nazionale scozzese Steven Naismith, che ha evidenziato l’impatto umano del giocatore: "La cosa più importante che posso dire di Scott è che ti svegli la mattina, vai a colazione e lo trovi seduto con Andy Robertson, John McGinn e i giocatori più esperti. E poi a pranzo lo trovi seduto con Lennon Miller, Josh Doig e Andy Irving. Questo è lui. Gli ho detto: 'Non ti rendi conto del potere che hai quando ti siedi per 10 o 15 minuti a pranzo a parlare con un giovane giocatore che pende dalle tue labbra'. Cerca di capire il potere di tutto questo, è incredibile".