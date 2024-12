Ordine: "C'è chi dice che il Napoli non gioca bene, ma piano con le critiche a Conte!"

Franco Ordine, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il campionato è interessante perché hai delle partite il cui esito non è prevedibile da nessuna parte. Poi credo ci sia una crescita dal punto di vista della qualità del calcio molto importante. Poi ho visto come ha reagito il Napoli ad Udine soprattutto nella ripresa, c’era gente che diceva che non si giocasse bene.

In questi casi bisogna andare con grande prudenza perché quando ci sono le condizioni di preparazione e conoscenza e di guida ultra ventennale di squadre di rango ci dovremmo andare piano con le critiche. Fonseca? Non credo lo cambino, se lo devono cambiare devono farlo adesso perché il Milan tra dieci giorni parte per l’Arabia”.