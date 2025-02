Ordine: "Distacco invariato? Non scontato, se il Napoli batte la Lazio l’Inter avrà pressione enorme”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio - 3° Tempo' è intervenuto il giornalista Franco Ordine: “Lazio-Napoli? Sarà una partita in cui voglio capire se il Napoli avrà una ripresa dal punto di vista fisico. E sarà importante capire come la squadra azzurra reagirà a questi imprevisti, e mi riferisco ai tanti infortuni. Il Napoli deve dimostrare di avere la forza per superare anche questi contrattempi.

Juve-Inter? La squadra di Motta non può far altro che vincere. Se l’obiettivo resta entrare nella zona Champions non hanno scelta. Dipenderà molto dal risultato di Lazio-Napoli, nel senso che se gli azzurri non vincono l’Inter potrebbe anche speculare con un pareggio. Se invece il Napoli batterà la Lazio l’Inter avrà una pressione enorme, e non darei così per scontato che riusciranno a rimanere a un solo punto dagli azzurri”.