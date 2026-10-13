Ordine: "Finalmente non ci sono pregiudizi personali su Allegri"

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"Napoli-Frosinone non cambia i giudizi, ma mi sto dando dei pizzicotti in trasmissione perché mi rendo conto di assistere a una trasmissione nella quale per la prima volta non ci sono pregiudizi personali nei confronti di Allegri. E allora bentornato nella Napoli della civiltà calcistica. Grazie per l'accoglienza". Lo ha detto Franco Ordine, giornalista che segue da sempre le vicende del Milan, a Televomero: "Chi criticava Allegri prim'ancora di vederlo all'opera si basava su quello che aveva visto o su quello che gli avevano raccontato?".