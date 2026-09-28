Orlando attacca: "La Nazionale è un peso per i giocatori! E non c'è qualità"

Massimo Orlando analizza la crisi dell’Italia, parlando di scarso attaccamento alla Nazionale e criticando l’eccessivo ottimismo mostrato da Mancini

Massimo Orlando, ex calciatore e oggi opinionista, è intervenuto ai microfoni di Tmw Radio per analizzare il difficile momento dell'Italia. Di seguito le sue parole: "Oggi i giocatori danno la sensazione che sia un peso andare in Nazionale. E lo si è visto negli anni, gente che all'ultimo inventa un fastidio. Non è sentita la Nazionale. Non credo ci sia più questo amore, come invece vediamo da altre parti. Onestamente credo che Mancini si sia sbilanciato troppo nelle dichiarazioni. Capisco che voglia infondere entusiasmo, autostima, ma credo sarebbe stato meglio andare su Baldini. La gente è stufa dopo tre Mondiali saltati. La gente non ama la Nazionale".

Insisterebbe con Romano play?

"Sì, perché bocciarlo? Era la prima partita. Questo ragazzo va tenuto lì, protetto perché potenzialmente può essere ottimo in quel ruolo. Poi non è stato aiutato dai compagni in partita. La verità è che non abbiamo giocatori che saltano l'uomo, sono ormai due generazioni che l'Italia non produce campioni".