Dalla Turchia: "Montella fa un buon lavoro, il pronostico per il match con l'Italia..."

Burak Ozdemir presenta Turchia-Italia, esalta la crescita dei turchi e sottolinea come il Paese sia già pronto per ospitare Euro 2032

Il content creator turco Burak Ozdemir ha presentato il match di stasera tra Turchia ed Italia. Di seguito le sue dichiarazioni: "L'Italia non è più quella che sforna i talenti come Totti. La qualità della Turchia è cresciuta nell'ultimo periodo. Penso che la Turchia vincerà 2-1. Montella non sta facendo un cattivo lavoro, a parte la spedizione in Coppa del Mondo, si ritiene che stia facendo un buon lavoro.

Hanno giocato bene anche contro la Francia. Sulle convocazioni ci sono stati tanti punti interrogativi. Se il torneo dovesse iniziare domani, la Turchia sarebbe già pronta. Ci sono 9 stadi pronti. Se Euro 2032 si giocasse domani, ci sarebbero tutte le città e tutti gli stadi pronti", le sue parole a Radio Napoli Centrale nel corso di Sempre Con Te.