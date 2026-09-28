Italia, Gagliardi: "Vogliamo una squadra d'attacco, Mancini chiede pressing e possesso"

Antonio Gagliardi presenta Turchia-Italia, spiegando i principi di Mancini e i possibili ruoli di Sebastiano Esposito, Tonali e Fagioli

Antonio Gagliardi, collaboratore tecnico di Roberto Mancini, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a margine di Turchia-Italia: "Il mister vuole sempre una squadra d'attacco, ma ci vuole equilibrio nelle due fasi. I principi rimangono gli stessi, vogliamo controllare il gioco con il pressing e il possesso".

Sebastiano Esposito dove giocherà?

"È un giocatore di talento, uno dei giovani che il ct sta valutando se e quanto può incidere in questo nuovo gruppo. Può partire esterno o giocare più centralmente, lo vedremo a gara in corso".

Tonali play lo rivedremo più spesso?

"Può fare più ruoli, anche al Tottenham è così, dove è più costruttore. Chiaramente è un centrocampista box to box, oggi avrà un ruolo più di regia con Fagioli, con Frattesi che può garantire gli inserimenti"

Come avete preparato la gara?

"Non ci sono stati tanti allenamenti, ma con i video e le indicazioni del mister la squadra arriva preparata. Il primo tempo contro il Belgio è stato corretto all'intervallo, già nella ripresa si è vista un'altra Italia".