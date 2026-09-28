Allegri cambia modulo? Schwoch: "Anche Conte alla Juve passò a 3 e aprì un ciclo.."

Stefan Schwoch analizza il rendimento di De Bruyne, Højlund e Allegri, esprimendosi anche sull'idea del passaggio alla difesa a 3

Stefan Schwoch, ex calciatore del Napoli, ha analizzato il momento degli azzurri, soffermandosi sul rendimento di De Bruyne e Højlund, sul lavoro di Massimiliano Allegri, sulla possibilità di adottare stabilmente la difesa a tre e sul ruolo più adatto per Antonio Vergara. Di seguito le sue parole a Radio Napoli Centrale.

Che idea ti sei fatto della differenza di rendimento tra De Bruyne e Hojlund tra Nazionale e Napoli?

"Penso che sono due giocatori che alla fine daranno il loro contributo alla squadra. Uno è un giocatore di classe infinita, un altro è di potenza. Daranno il contributo a questo Napoli. Si fa presto a fare e disfare. Quando arriva un allenatore nuovo ci sono tante cose da capire, dai movimenti a come affrontare le squadre. In questa sosta ci sarà modo per schiarirsi le idee. Magari anche per l'allenatore. Penso che Allegri ha sempre fatto bene, ha sempre raggiunto l'obiettivo, tolto l'anno a Milano".

La difesa a tre è l'abito ideale per il Napoli?

"Io ricordo che Conte voleva fare il 4-2-4 alla Juventus, poi si è messo a tre con Pirlo a centrocampo. E ha aperto un ciclo. Spero che Max possa trovare presto la quadratura. Ha tanta esperienza. In fase difensiva la difesa a 3 diventa praticamente a cinque, ti offre più copertura".

C'è il rischio che la squadra accetti mediocrità?

"La Nazionale è messa peggio del Napoli. La Nazionale è mediocre, non può competere con Spagna, Norvegia... Il Napoli non è mediocre. È arrivato secondo, non ventesimo. Non si è parlato neanche di mediocrità l'anno del decimo posto. L'obiettivo del Napoli deve essere entrare tra le prime quattro. Oltre alla Roma che può competere con l'Inter, che si è avvicinata, c'è questo gap con il Napoli".