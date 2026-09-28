Sabatini rassicura: "Allegri troverà il bandolo della matassa e il Napoli si giocherà lo scudetto"

Walter Sabatini analizza la crisi dell’Italia e la corsa Scudetto, rilanciando il Napoli, quotando Roma e Como, e definendo De Bruyne la chiave per Allegri

Walter Sabatini, dirigente sportivo, è intervenuto ai microfoni di Stile TV nel corso di Salite sulla Giostra. Di seguito le sue parole, a partire dal momento delicato dell'Italia: "La Nazionale soffre da tempo, non si risolvono i problemi con nuove convocazioni o un nuovo ct. C'è una debolezza strutturale e finché non ci sarà un ricambio adeguato si soffrirà, ma poi torneremo perchè il calcio fa parte della nostra vita e della nostra storia. Torneremo protagonisti, ne sono certo".

Corsa Scudetto in Serie A: tante squadre coinvolte

"Sono tante le squadre che quest'anno si contenderanno lo scudetto. In tante sono in gestazione, ma ci sono dei valori già stabiliti dalle partite quindi assisteremo ad una grande lotta in cui parteciperà anche il Como nonostante la battuta d'arresto col Frosinone. Insieme a Inter, Napoli, le milanesi e la Roma, e quest'ultima più degli altri perchè esprime un calcio prepotente, definito e con una coesione tra squadra e allenatore pazzesca. Tutti dovranno fare i conti con il Como e sono sicuro che sarà un outsider significativo".

"Il Napoli starà sempre a quote altissime"

"Il Napoli farà il campionato che deve fare, Allegri ha esperienza e troverà il bandolo della matassa. A patto però che non ci saranno defezioni: per essere competitiva ha bisogno dei migliori. E, avrebbe bisogno anche del miglior De Bruyne, quello della Nazionale. Il Napoli avrebbe potuto rifondare, ma non lo ha fatto. Ma bisogna vivere la stagione completamente, superare la fase di gennaio per iniziare a fare delle cose e poi capire in estate cosa fare. De Laurentiis è sempre stato molto competitivo, ha sempre fatto cose importanti nel calcio. Penso che il Napoli sarà sempre a quote altissime in classifica perchè c'è uno speciale calciatore in più che è il pubblico e sono convinto che anche quest'anno farà un campionato importante". le parole di Walter Sabatini.