Orsi: "Il Napoli deve approfittare di un problema dell’Inter. Como? Tanti applausi ma pochi punti"

L'ex portiere Nando Orsi – intervenuto a ‘Giochiamo D’Anticipo’ su Televomero – ha parlato della corsa Scudetto e della partita che il Napoli disputerà domenica contro il Como: “3-5-2 anche domenica? Finché non rientrerà Neres il modulo sarà questo, qualcosa potrebbe cambiare con i rientri di Spinazzola e Olivera. Contro la Lazio questo schieramento non è andato benissimo, perché i biancocelesti giocano molto sull’intensità. Lo stesso Como gioca in questo modo, questo però Conte lo sa e sono certo che prenderà delle contromisure. Una cosa che mi è piaciuta domenica è stata la coppia Raspadori-Lukaku. L’ex Sassuolo ha voglia di giocare, partecipare e mettersi in mostra, anche perché in questo finale di campionato può essere protagonista.

Se l’assenza di Sommer può incidere sull’Inter? Lo svizzero è una presenza e una personalità importante, Martinez è bravo però anche due anni fa subentro Radu al posto di Handanovic e il risultato si è visto. Un po’ di pressione può esserci. Se Inzaghi schiererà i diffidati Bastoni, Barella e Mhkitaryan contro il Genoa? Potrebbe giocare Frattesi a centrocampo, ma secondo me se vuoi vincere il campionato non si può pensare alla partita dopo, ma a quella che si deve giocare prima: se i nerazzurri facessero turn-over con il Genoa e poi perdessero, cosa avrebbero ottenuto? Bisogna pensare a vincere la partita e l’allenatore ha il dovere di schierare la migliore formazione possibile. Si dice spesso che l’Inter abbia 2-3 squadre, ma per me non è così. Ha un undici titolare e 2-3 alternative dello stesso livello. In questo momento poi ci sono dei giocatori come Thuram, Calhanoglu e Mhkitaryan che non stanno benissimo e il Napoli ne deve approfittare come ha fatto la Juventus nel secondo tempo di domenica sera.

Cessione di Kvara a gennaio? Il delitto del Napoli a gennaio è stato quello di vendere il calciatore e non comprare nessuno al suo posto, c’è stata poi la sfortuna che Neres si sia fatto male. Apporto di Conte al Napoli? Sulla gestione Conte c’è poco da dire visto il primo posto in classifica, anche se ha fatto giocare poco determinati calciatori.

Atalanta ancora in corsa per lo Scudetto insieme a Napoli e Inter? Per quanto riguarda la vicenda Gasperini-Lookman, il rispetto ci vuole da entrambe le parti. L’allenatore nerazzurro ha sbagliato, ma ricordiamoci anche che all’inizio della stagione il calciatore non giocava perché voleva andare via. Questo non si può fare. Non so se il ciclo è finito, ma certamente la batosta dell’eliminazione in Champions League può condizionare. Bisogna vedere che impatto ci sarà sul campionato. Contro il Bruges, Lookman è entrato in campo e da lì in avanti sono state create 4-5 occasioni da gol. È un calciatore importante.

Como? È una squadra che ha preso tanti applausi, ma ha fatto pochi punti. Con la Fiorentina ha ottenuto entrambe le cose, la giornata contro di loro dipende da come li trovi. I toscani li hanno incontrati nella loro migliore giornata, in cui non hanno sbagliato niente e la coppia Paz-Diao è stata devastante. Con il Napoli rientrerà anche Fadera. È una formazione che può creare difficoltà perché gioca sempre allo stesso modo, ma ha anche delle amnesie difensive. Il Napoli dovrà essere molto corto”.