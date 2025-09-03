Osimhen, il retroscena di Koulibaly: "L'ho sentito per venire in Arabia, ma voleva il Gala"

Kalidou Koulibaly, difensore dell'Al-Hilal e della nazionale senegalese, parla della sua esperienza in Arabia alla Gazzetta dello Sport ma anche dell'arrivo di Modric in Serie A: "Giocatore sublime. Ha vinto tutto, con lui e con De Bruyne siamo in presenza di eccellenze internazionali che renderanno più piacevoli le partite. Questi sono protagonisti che incidono".

Avrebbe potuto giocare con Osimhen.

"C’è stato modo di sentirci, gli ho illustrato con franchezza la nostra realtà in Arabia Saudita, gli ho spiegato che c’è una visione limitata o distorta del nostro torneo, dove ci sono giocatori di spessore, da Cristiano Ronaldo in giù. Mi ha spiegato che Istanbul ha accolto con entusiasmo lui e la sua famiglia, che ci sono ambizioni forti. Ha fatto la sua scelta. Gli auguro il meglio".

Le sue battaglie contro il razzismo hanno lasciato il segno.

"Prego affinché il fenomeno sparisca del tutto. È una malattia che va combattuta assieme. Mi pare che ci siano sempre meno episodi e dunque che siano stati fatti passi in avanti. Ho avuto modo di giocare in Premier, niente; qui in Arabia Saudita, niente. La gente deve capire che il calcio è amore, non odio".