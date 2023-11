Padovan: “Raspadori non si tocca! Dovrà giocare anche quando tornerà Osimhen”

Il giornalista Giancarlo Padovan ha parlato a Sky Sport 24 della prova di Giacomo Raspadori contro la Macedonia del Nord

Il giornalista Giancarlo Padovan ha parlato a Sky Sport 24 della prova di Giacomo Raspadori contro la Macedonia del Nord: “Raspadori? Mi ha fatto una buona impressione contro la Macedonia del Nord. E’ molto rapido, veloce, prende palla e tira. E’ un centravanti atipico ma ha fatto una grande partita. Spalletti ci ha visto giusto nello scegliere lui anche se non aveva convinto tutti come scelta. In genere quando Raspadori segna l’Italia vince. Raspadori non si tocca, principalmente perchè Osimhen è ancora infortunato ma anche quando il nigeriano sarà guarito Raspadori deve giocare”.