Marinozzi critica Allegri e la società: “Gestione spogliatoio e comunicazione, troppi errori”

Andrea Marinozzi critica la gestione dello spogliatoio del Napoli e la comunicazione di Allegri.

Il giornalista e telecronista Andrea Marinozzi, intervenuto ai microfoni di DAZN, ha analizzato le tensioni emerse nello spogliatoio del Napoli dopo la sfida contro il Porto, puntando il dito contro le difficoltà nella gestione del gruppo e nella comunicazione. Secondo Marinozzi, le responsabilità non possono ricadere esclusivamente su Massimiliano Allegri, ma devono essere condivise anche con la società, chiamata a intervenire nei momenti di maggiore difficoltà: “Nella gestione di un gruppo non si può lasciare tutto nelle mani di un allenatore, al di là del caso Allegri. C'è anche la società. Qui ci mancano gli elementi per capire se la società sia presente oppure no, ma in generale, quando le cose non funzionano, deve intervenire il direttore sportivo, il proprietario, il presidente. Ci sono diverse figure che devono contribuire alla gestione di queste situazioni. Nel caso del Napoli, però, non so quanto questo avvenga. Vediamo spesso parlare Allegri, che a volte si alterna con Manna, ma sono evidenti sia le difficoltà nella gestione del gruppo sia quelle nella comunicazione”.

Marinozzi: “Dopo Porto tre autogol comunicativi! Allegri sminuisce troppo il Napoli”

Il telecronista si è quindi soffermato sulle dichiarazioni contrastanti arrivate dopo la partita contro il Porto, criticando la mancanza di una linea comunicativa condivisa tra allenatore e calciatori: “Quello che è successo dopo la partita contro il Porto è grave. L'allenatore arriva e dice una cosa, poi un giocatore afferma esattamente il contrario. Politano chiede che parlino soltanto gli italiani e poi si presentano McTominay e Hojlund. Che ci siano discussioni in campo può capitare, ma dopo bisogna saperle gestire. Non puoi farti tre autogol uno dietro l'altro dal punto di vista comunicativo. Devi gestire la situazione. Anche la comunicazione prima della partita mi lascia perplesso. Allegri dice che il Manchester City è quasi ingiocabile, che sarà una partita difficilissima, molto complicata, e sembra già pensare alle tre gare decisive per superare il turno. Per me, così facendo, sminuisce troppo il valore del Napoli. È vero che in questo momento la squadra è in difficoltà per gli infortuni e per una serie di altre situazioni, ma se questa è la premessa con cui ci si prepara ad affrontare il Porto, secondo me non è una buona premessa”.