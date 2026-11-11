Italia, mentalità Mancini: "62mila a San Siro? Orgoglioso. Vogliamo battere la Francia"

Il ct presenta la sfida di Nations League contro i francesi: entusiasmo per il pubblico atteso a San Siro e fiducia nella crescita della Nazionale.

Roberto Mancini si prepara alla sfida contro la Francia in Nations League con l'obiettivo di conquistare un altro risultato importante e confermare i progressi della Nazionale. Alla vigilia della partita, il commissario tecnico è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, soffermandosi innanzitutto sui 62mila spettatori attesi a San Siro: “È una cosa bella, sono veramente orgoglioso. È bello vedere così tanta gente allo stadio. Avere un pubblico così numeroso è sicuramente una cosa positiva”. Il bilancio delle ultime uscite è positivo, anche se il percorso di crescita non può considerarsi concluso: “Sono state quattro buone partite, secondo me. Anche la prima con il Belgio ci è servita, abbiamo cercato di migliorare. Dobbiamo continuare così, perché penso che la strada sia ancora abbastanza lunga. Però queste partite così belle e importanti ci servono”. Sulla gara contro i francesi, Mancini ha aggiunto: “È stata una buona partita e dobbiamo cercare di ripeterla anche domani sera. Dobbiamo migliorare alcune situazioni che a Parigi non erano andate benissimo e cercare di vincere. Sicuramente il nostro obiettivo è quello di giocare il meglio possibile”.

Mancini sulla Francia: “La qualità della squadra non cambia”

La sfida rappresenta un passaggio importante anche in ottica qualificazione alla fase finale della Nations League. Il commissario tecnico non ha nascosto le ambizioni degli Azzurri: “Dobbiamo cercare di giocare per vincere. È una partita nella quale probabilmente ci giocheremo la qualificazione alla fase finale della Nations League. Credo che il Belgio possa fare un buon risultato contro la Turchia, quindi alla fine probabilmente sarà tutto come prima, a meno che noi non battiamo la Francia. Speriamo di riuscirci”. Sulle possibili scelte di formazione, soprattutto in attacco, Mancini ha spiegato di avere ancora qualche valutazione da completare: “Abbiamo ancora un pochino di tempo, fino a domani mattina. Ho abbastanza chiaro tutto, però dobbiamo ancora prendere qualche decisione”. Infine, un passaggio sugli assenti nella formazione francese, tra cui Mbappé e Dembélé, che non sembrano rappresentare un vantaggio significativo per l'Italia: “È una squadra talmente forte che non cambia molto. Ha giocatori talmente forti in attacco che, se ne mancano sei, ne hanno altri sei altrettanto forti. Basta vedere i giocatori che hanno lasciato a casa, quelli non convocati, quelli infortunati e quelli che giocheranno. Non credo che cambi molto la qualità della squadra”.