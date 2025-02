Podcast Paganin: "Strani tutti questi infortuni al Napoli, c'entra la metodologia degli allenamenti"

L'ex calciatore Antonio Paganin ha parlato dei temi del momento a TMW Radio, durante Maracanà.

Come si spiega tutti questi infortuni muscolari al Napoli?

"Nel Napoli è strano perché non ha le coppe, ma c'è una componente legata alla metodica settimanale. Magari ci sono giocatori che sono più predisposti ad essere sollecitati in quel punto ed ecco perché subiscono tutti quel tipo di infortunio. Oggi comunque è più stressante giocare e i recuperi rispetto a una volta sono più lenti".

L'Inter può puntare al Triplete?

"E' affascinante come idea, complicata. Ora avrà in Champions tutti scontri di alto livello, poi in Coppa Italia ha due derby molto stressanti. Dovrà essere bravo Inzaghi a fare delle rotazioni per arrivare nei momenti importanti con una rosa con poche defezioni".

Fiorentina, Palladino può riprendere la situazione in casa Fiorentina o è tardi?

"Dipende da cosa si aspettavano all'inizio. Ha iniziato con difficoltà, ha fatto un bel filotto e poi di nuovo in difficoltà. Forse gli si imputa di non essere come la Lazio, visto il loro percorso e la qualità di rosa. Il mercato di gennaio poi è stato fatto e si pensava che la squadra avesse un passo diverso ora, la delusione arriva da questo".