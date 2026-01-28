Pandev: "Chelsea bella squadra, ma Conte sa come si vince"

Goran Pandev, ex attaccante di Napoli e Inter, ha parlato a La Gazzetta dello Sport. "Dal Napoli, che sta vivendo un momento senza eguali. Una squadra sventrata è una squadra in difficoltà, inevitabilmente. Ma io ci credo: chi ha uno tra i primi tre centrocampisti d’Europa, e mi riferisco a McTominay, può permettersi di avvertire dentro di sé la fiducia. Il Chelsea è una gran bella squadra ma Conte sa come si vince. Il Maradona è capace di trascinare; il resto lo farà Hojlund".

