Napoli-Chelsea, ex Prefetto: "Sappiamo come gestire le due tifoserie"

Napoli-Chelsea, ex Prefetto: "Sappiamo come gestire le due tifoserie"TuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:00Le Interviste
di Fabio Tarantino

Antonio De Iesu, assessore al Comune di Napoli ed ex Prefetto di Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal.

“Scontri prima di Napoli-Chelsea? L’apparato di ordine pubblico è collaudato, si cerca di pianificare tutto e prevedere tutte le variabili. I servizi non partono solo nel giorno partita, ma già 24 ore prima. L’esperienza ci dice quali sono i punti sensibili e questo serve ad evitare i punti di contatto tra tifoserie”.