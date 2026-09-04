Bergomi: "Napoli forte, Allegri deve registrare solo una cosa. Hojlund avrà più spazi"

vedi letture

Beppe Bergomi analizza le prospettive del Napoli in Champions League. L'ex difensore promuove l'organico di Allegri e vede gli azzurri almeno ai playoff.

Beppe Bergomi, nel corso di una lunga intervista concessa a Tuttosport, ha analizzato le quattro italiane impegnate in Champions League, soffermandosi sulle possibilità del Napoli: "Il Napoli è forte, ho visto le prime due gare e Max Allegri deve registrare la fase difensiva, ha preso dei gol evitabili, per errori". L'ex difensore dell'Inter promuove però la rosa a disposizione del tecnico: "Ha un organico buono che in Champions può fare bene perché ha giocatori adatti per l'Europa, penso a centrocampisti di qualità, molti esterni offensivi e Hojlund che avrà più spazi. Vedo il Napoli almeno nei playoff".

Bergomi: "Inter tra le prime otto. Como senza paura"

Ancora più alte le aspettative sull'Inter: "Come valore assoluto della rosa, sì, l'Inter può stare fra le otto migliori d'Europa". Bergomi considera il 3-5-2 il sistema ideale per esaltare Bastoni, Dimarco e Calhanoglu, pur sottolineando che avrebbe aggiunto "un centrocampista più fisico, da battaglia". Fiducia anche nella Roma di Gasperini, che "ha ritmo e intensità" e ha completato la rosa trattenendo i big. Infine il Como, all'esordio europeo: "Sono curioso, però mi aspetto un Como senza paura. Sono convinto che quella di Fabregas sarà una squadra molto rispettata".