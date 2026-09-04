Chirico attacca Allegri: "Allenatore superato e primitivo. Col Napoli non vincerà nulla"

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Marcello Chirico critica duramente Allegri e la scelta di Aurelio De Laurentiis. Secondo il giornalista juventino, il Napoli rischia di entrare in crisi

Marcello Chirico, giornalista di dichiarata fede juventina, ha espresso sui canali di Netweek Sport un giudizio durissimo su Massimiliano Allegri e sulla scelta compiuta dal Napoli: "De Laurentiis ama Allegri, lo aveva bloccato già un anno fa quando Conte sembrava in procinto di approdare alla Vecchia Signora. Il patron non si rende conto che con il toscano non vincerà nulla". Chirico ha poi rincarato la dose: "Da quando Allegri è andato via dalla Juventus non si è aggiornato. Al Milan ha giocato male. Ora al Napoli sta rigiocando molto male. Si tratta di un allenatore superato".

Chirico: "Il Napoli rischia di entrare in crisi già con l'Inter"

Il giornalista ha proseguito il suo attacco nei confronti dell'allenatore azzurro, arrivando anche a fare un paragone con il passato: "Sono contento che De Laurentiis tocchi con mano cosa significa avere un mister primitivo. Farà la stessa fine di Ancelotti". Secondo Chirico, inoltre, la prossima sfida di campionato potrebbe rappresentare già uno snodo delicato per gli azzurri: "Il Napoli rischia di entrare in crisi già sabato dopo il match con l'Inter".