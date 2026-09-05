Milan, Pavlovic elogia Allegri: "Uno dei più bravi a insegnare la fase difensiva"

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Strahinja Pavlovic torna a parlare di Massimiliano Allegri, suo allenatore al Milan nella passata stagione.

Strahinja Pavlovic, difensore del Milan, ha parlato ai microfoni di Tuttosport soffermandosi anche sul lavoro svolto nella passata stagione con Massimiliano Allegri. Il centrale serbo ha spiegato le differenze tra il calcio dell'attuale tecnico Ruben Amorim e quello dell'allenatore del Napoli: "Siamo tutti professionisti e chi più, chi meno, abbiamo avuto diversi allenatori nelle nostre carriere, con differenti metodologie di lavoro. Abbiamo bisogno di tempo per imparare, ma penso che dopo due mesi si stiano già notando dei miglioramenti".

Pavlovic: "Allegri fondamentale per la mia crescita"

Pavlovic ha poi ribadito quanto l'esperienza con Allegri sia stata preziosa per la sua crescita individuale: "Assolutamente. Penso che per un difensore sia fondamentale fare un'esperienza in Italia e Allegri è uno degli allenatori più bravi nell'insegnare la fase difensiva". Il serbo sta adesso lavorando su caratteristiche differenti con Amorim: "Con Amorim giochiamo di più con la palla e potrò sicuramente migliorare in altri aspetti".