Pecci: “Mi aspettavo il Napoli in testa! De Bruyne? E’ nato con un dono..."
Eraldo Pecci, ex centrocampista di Bologna, Torino, Fiorentina e Napoli, è intervenuto ai microfoni di TMW: “La Serie A? Mi aspettavo il Napoli in testa, ma non posso dare un giudizio completo. Sono diventato vecchio e insofferente, appena vedo due giocatore buttarsi in terra cambio canale. E mi capita spesso di cambiare canale. Tutti si buttano e non si gioca più a calcio".
Ti piace De Bruyne?
"Molto. Quando uno nasce con il dono di saper giocare, lo vedi. È un campione".
Nicolò Fagioli ha talento ma non riesce ad esprimerlo
"Secondo me può ripartire. Ha un talento innato, vedrai che ne verrà fuori".
Ti aspettavi l'inizio difficile della Fiorentina?
"No, mi aspettavo una partenza migliore, ma ci sta ad inizio anno partire male".
