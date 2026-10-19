Napoli-Bodo, Allegri: "Gara complicata! Bravi in blocco basso e contropiede"

Allegri analizza le caratteristiche del Bodo/Glimt alla vigilia della sfida di Champions e avverte il Napoli sui pericoli della gara

Il Bodo/Glimt rappresenta un duro ostacolo da superare per il Napoli, chiamato a conquistare la prima vittoria in Champions League. Alla vigilia della sfida del Maradona, Massimiliano Allegri in conferenza stampa ha analizzato le caratteristiche della formazione norvegese, sottolineandone la velocità, la capacità di ripartire in contropiede e il buon rendimento mostrato finora in Europa.

Allegri sul Bodo: “Forte, veloce e pericoloso quando riconquista palla”

In conferenza stampa Allegri ha dichiarato: "Gara complicata, ma al di là degli altri risultati precedenti. Il Bodo in Champions ha fatto bene, è bravo a giocare nel blocco basso e in contropiede, domani dovremo avere una buona tecnica, precisione nei passaggi e fare una partita con la convinzione di vincere".

Il tecnico azzurro ha poi approfondito l'analisi della squadra norvegese: "Una partita molto difficile, è una squadra forte, ha fatto bene in Champions, è molto veloce, per 45 minuti è stata anche propositiva a Monaco, sono bravi quando riconquistano palla, servirà una grande partita. Va presa con rispetto, partite facili non ce ne sono".