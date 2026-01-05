Garzya sicuro: "L'assenza di Neres condizionerà poco: ora tutti danno il 100%"

L'allenatore Luigi Garzya è intervenuto sulle frequenze di Radio Marte per parlare del momento degli azzurri: "In questo momento la rosa del Napoli è in una condizione psicofisica eccellente, stanno dando tutto a Conte e al momento non hanno rivali. Conte è stato costretto a cambiare modulo ed è riuscito a far fronte a infortuni ed assenze importanti mettendo tutti i calciatori a disposizione nelle condizioni per rendere al meglio. La corsia di destra sta funzionando moltissimo, l’assenza di Neres non condizionerà troppo il Napoli. Anche chi entra dalla panchina al momento sta dando il 100% e facendo molto bene.

Gioco del Napoli mai così bello con Conte? Io lo attribuisco alle condizioni psicofisiche. La Lazio si vedeva che non era in un momento molto positivo da questo punto di vista, contrariamente al Napoli che, pur vedendo una rosa profondamente assottigliata dagli infortuni e giocatori molto sollecitati, sta girando velocemente. Il modulo lascia il tempo che trova, sono i giocatori a rendere possibili alcune manovre tattiche. Il calcio è cambiato, non solo Conte: tanti allenatori cambiano modulo a gara in corso, ed è giusto così ma al di là del modulo sono i giocatori a fare la differenza e la condizione psicofisica degli stessi. Difficile prevedere come proseguirà il campionato, ci sono tanti fattori da considerare, come i tanti impegni che potrebbero veder favorito il Milan senza coppe ma Napoli e Inter al momento hanno qualcosa in più rispetto al Milan. Poi va capito come si muoveranno le squadre sul mercato, soprattutto c’è da vedere quali operazioni concluderà la Roma che sembra particolarmente attiva sul fronte attaccante".