Sky, Compagnoni: "Priorità del Napoli un esterno: questo nome sarebbe perfetto"

Maurizio Compagnoni, giornalista Sky, è intervenuto sulle frequenze di Radio Marte per parlare del momento degli azzurri: "Quanta qualità del Napoli contro la Lazio, un primo tempo spettacolare: il Napoli sta facendo un grande calcio, la squadra sta bene da ogni punto di vista e gli infortuni hanno 'aiutato' Conte a trovare il sistema di gioco adatto. Bisogna essere pragmatici e con la squadra che Conte ha al momento a disposizione il 3-4-2-1 è l’abito migliore. Pare che l’infortunio di Neres non dovrebbe essere grave, in caso di forfait Politano si alzerebbe nel ruolo di Neres dando un contributo superiore alla manovra, mentre il brasiliano lo dà in fase realizzativa. Il Napoli, qualora dovesse rinunciare all’ottimo Neres per un paio di partite, non dovrebbe risentirne, dal momento che l’ex Inter dà molto equilibrio, con Di Lorenzo che prenderebbe il posto di Politano.

Calendario fittissimo, interessantissima la sfida all’Inter ma non determinante ai fini della classifica. Anche un pareggio sarebbe un buon risultato per il Napoli. Col Verona, invece, mi aspetto una gara diversa: in questo cmapionato il Verona ha alternato partite molto buone come contro la Juve a passaggi a vuoto impressionanti. Il Napoli parte ovviamente nettamente favorito, credo che il Verona non punti al Napoli per scalare la classifica ma penso che Zanetti possa fare qualche scelta di formazione pensando anche alle dirette competitors. Mercato? Dovbyk e Ferguson sono entrambi giocatori interessanti, ma Hojlund sta facendo benissimo, Lukaku tornerà e quindi non so se sia il caso di lavorare ad un terzo attaccante. Penso la priorità del Napoli possa essere un attaccante esterno: sarebbe perfetto Lookman o anche Chiesa".