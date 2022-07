Perugia, Castori soddisfatto dopo il ko: "Fatta gran partita, ma il Napoli ha più qualità"

Fabrizio Castori, allenatore del Perugia, si è così espresso dopo l'amichevole persa contro il Napoli in quel di Dimaro

Fabrizio Castori, allenatore del Perugia, si è così espresso dopo l'amichevole persa contro il Napoli in quel di Dimaro: "Era un test importante e probante e secondo me abbiamo fatto una gran partita, mantenendo sempre le distanze giuste e interpretando bene le fasi di gioco. Il risultato premia ovviamente una squadra che ha più qualità e che è potenzialmente da scudetto, ma ci siamo comportati molto bene. Stiamo imparando a tenere bene le distanze perché non è facile fare tutte le scalate che chiedo io e al di là del risultato noi abbiamo creato anche delle occasioni. Siamo stati vivi e la partita l’abbiamo aggredita senza subirla, abbiamo corso ma l’abbiamo fatto bene e tenuto il campo per tutti i novanta minuti”, le sue parole riportate da Calciogrifo.it.