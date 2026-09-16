Doppio play Gilmour-Lobotka, Modugno: "L'idea è stata di Conte"

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"La traccia più interessante che ho trovato è la continuità. Il Napoli fin qui aveva sempre fatto partite serie, nelle quali aveva pagato qualche errore di troppo. È cresciuta la solidità, è cresciuto l'equilibrio, è cresciuta l'applicazione, il Napoli è migliorato nelle distanze, non ha concesso praticamente nulla e ha difeso da squadra. Nel secondo tempo, secondo me, è migliorata anche la qualità della proposta [offensiva, ndr]: il Napoli ha vinto senza mai mettere la partita in discussione". Queste le dichiarazioni di Francesco Modugno nella puntata più recente di ‘Aspettando Il Bello del Calcio’, programma condotto da Claudia Mercurio su 11 Televomero.

Sul doppio play Gilmour-Lobotka - "Va riconosciuto a Conte che l'idea è stata sua sin dall'inizio. Mi piace perché aggiunge qualità, però il Napoli perde struttura".

Sulla "rabbia" citata da Allegri - "È un sentimento, uno stato d'animo che poi nel calcio si può declinare in tanti modi. Immagino che Allegri faccia riferimento all'attenzione, alla concentrazione, alla ferocia, all'intensità, alla capacità di fiutare il pericolo e di leggere la partita. Sono convinto che, con la 'rabbia' della partita contro il Bologna, i due gol con il Como non li prendi e, a Milano, almeno uno dei tre [dell'Inter, ndr] lo eviti".

Su Favasuli - "Ha portato una ventata di freschezza, di gioventù, della quale c'era bisogno. Ha fame, ha un sogno, la sua è una bella storia. Calciatori così il Napoli li ha sempre avuti: Favasuli è un profilo da Napoli. È giovane, è talentuoso, ha margini di crescita importanti, è un giocatore comunque già pronto".

Sulle parole di Allegri sulla classifica "da sistemare in massimo due mesi" - "Ci credo? Sì, perché avrà il tempo di mettere mano alla squadra, di cercare gli equilibri che vuole, di andare a lavorare sui princìpi... Recupererà calciatori importanti, come McTominay, Neres e Anguissa. Io penso che ci siano i presupposti per risalire la classifica e mettersi nelle zone del Napoli, quindi in zona Champions".

Sulla sfida con la Fiorentina - "Per me ci sono delle variabili: le partite alle 12:30 faccio fatica ad inquadrarle, per i bioritmi dei calciatori. Ha qualità, ha fisicità anche in mezzo al campo... Il centravanti Pellegrino è un giocatore che si trascina e ti trascina, devi tener botta".