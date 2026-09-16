Bucchioni: "Il Napoli deve crescere, mi aspetto di più. Serie A, primi 3 posti già assegnati"

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Enzo Bucchioni analizza il momento del Napoli, soffermandosi sull'impatto di Costantino Favasuli e sulle difficoltà mostrate contro il Bologna.

Costantino Favasuli ha convinto fin dalle prime apparizioni con il Napoli e il suo impatto non è passato inosservato. Tra gli osservatori che hanno apprezzato maggiormente il rendimento dell'esterno classe 2004 c'è Enzo Bucchioni, intervenuto a Radio Napoli Centrale. Il giornalista ha sottolineato anche il merito di Massimiliano Allegri nell'aver individuato rapidamente le qualità del giovane azzurro, prima di analizzare le difficoltà mostrate dalla squadra contro il Bologna: “Che impatto ha avuto Favasuli? Ha avuto garra, è stato trascinante in Champions e soprattutto contro il Bologna. Bravo Allegri che l'ha visto in allenamento e che esprime tutto questo. L'avevo visto già alla Fiorentina. L'avevo visto e mi sembrava un talento già alla Fiorentina. Il Napoli ha faticato contro il Bologna? Mi aspetto di più. Soprattutto nel primo tempo. Allegri aveva Politano basso, invece gli esterni devono cercare l'uno contro uno e Vergara, per esempio, non è mai riuscito a sfondare. Infatti poi ha cambiato i due esterni. Era diventato un po' piatto il Napoli. Poi nell'intervallo l'ha trovato lo spazio, perché ha costretto la difesa del Bologna ad allargarsi”.

Bucchioni: “Il Napoli deve crescere rapidamente”

L'analisi di Bucchioni si è poi spostata sul campionato, che secondo il giornalista sta mostrando un andamento più divertente e aperto rispetto al passato. Tra le squadre che possono giocarsi i vertici c'è anche il Como, mentre il Napoli è chiamato a una rapida crescita. Non sono mancate, infine, le considerazioni sulle difficoltà di Juventus e Milan: “Cosa sta raccontando questo campionato? In assoluto è un campionato più divertente. Si sono messe anche le disposizioni arbitrali nuove. E tutto ciò contribuisce. La mentalità è cambiata. Forse le società e gli allenatori hanno fatto qualche riflessione dopo l'eliminazione dal Mondiale. C'è del talento, impieghiamolo! Per quanto riguarda l'aspetto agonistico, vedo un campionato abbastanza delineato per le premesse finora. Tre posti su quattro penso siano già occupati da Roma, Como e Inter per la Champions. La Roma è cresciuta tantissimo. Mi domandavo come reagisse il Como dopo la Champions. E invece è come se non avesse avuto scorie. E questo mi fa pensare che può lottare per lo Scudetto. Il calendario non ha favorito il Napoli, che ha perso contro Como e Inter. Il Napoli deve crescere rapidamente.

La Juventus continua a sbagliare scelte su scelte. Hanno fatto un grosso lavoro con la Next Gen, ma tutti i giovani li hanno dispersi e regalati. Ma allora a che l'hanno fatta a fare la Next Gen? Huijsen, per esempio, è l'apice di tante situazioni. Ci vorrà del tempo. Pensavamo che Spalletti potesse risolvere in minor tempo, ma ci vorrà tempo. La Juventus che prende tre gol in contropiede contro il Sassuolo... Non si è mai visto. Ho vissuto gli anni più difficili della Juventus, ma tirava comunque fuori il famoso corto muso di Allegri, raccoglieva punti sporchi. Il Milan è più avanti ed è giustificabile ciò che sta succedendo. Non tutti i giocatori sono adatti per Amorim, come Modric. Quando parli di un campione ci vuole rispetto, andava bene con Allegri che giocava in un fazzoletto e dava palloni con saggezza. Ma questo Milan crescerà quando i giocatori capiranno l'allenatore. Sarà un anno di transizione. Juve e Milan dovranno lottare per posizioni fuori dai primi quattro posti: è cambiato il calcio. Devono pensare all'Europa League”.