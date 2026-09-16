Fiorentina-Napoli, Calamai: “Sfida verità per Vanoli, capiremo se è da Europa"

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Luca Calamai, nel suo editoriale per FirenzeViola, si proietta verso la prossima sfida di campionato tra Fiorentina e Napoli, considerandola un passaggio importante per misurare le reali ambizioni della formazione di Vanoli. «Domenica all’ora di pranzo arriva al Franchi il Napoli di Allegri. Un gruppo con grandi qualità ma ancora un cantiere aperto», scrive Calamai, secondo cui sarà «il momento giusto per capire fino a che punto la Fiorentina di Vanoli può alzare l’asticella» e se, nonostante un avvio di campionato molto complicato, possa competere per un posto in Europa.

Calamai: “Contro il Napoli sfida verità. Fiorentina, è il momento di capire quanto puoi valere”

L’attenzione si concentra anche su Mastantuono, chiamato a una partita particolarmente significativa contro il Napoli: «Mi aspetto colpi geniali da Mastantuono contro la squadra che è stata del suo mito Maradona». L’argentino, inoltre, potrà sfruttare l’entusiasmo derivante dalla convocazione in Nazionale. Per Calamai, ottenere un risultato positivo prima della sosta avrebbe un peso importante anche sul clima intorno alla Fiorentina: «Sparirebbero dubbi e timori». E anche il mercato condotto da Paratici, conclude l’editorialista, tornerebbe a essere valutato con maggiore fiducia.