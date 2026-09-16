Favasuli-show, Gifuni: “In due partite ha già fatto di più di Lucca, Lang e Beukema”

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Gianluca Gifuni analizza il momento del Napoli e si sofferma sull'impatto di Costantino Favasuli, già decisivo nelle prime due presenze.

Costantino Favasuli è una delle note più positive del Napoli nelle ultime uscite e Gianluca Gifuni, intervenuto a ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero, ha sottolineato il rendimento del giovane esterno. Il giornalista ha evidenziato l'impatto avuto dal classe 2004 nelle prime due partite, arrivando a ipotizzarne un impiego da titolare: “Favasuli? È costato 7 milioni di euro e, in due partite, ha fatto più di giocatori come Lang, Lucca e Beukema che hanno fatto decine di partite. Questo ragazzo è una risorsa che il Napoli deve tutelare, perché è un giocatore che ha indovinato. Merita una chance da titolare? Secondo me sì, io vedo un’alternanza con Politano”.

Gifuni crede in Allegri: “Sono convinto che ce la farà”

Gifuni ha poi commentato le parole di Massimiliano Allegri sulla necessità di sistemare la classifica nel giro di due mesi, individuando nel quarto posto l'obiettivo immediato del Napoli. Il giornalista ha quindi analizzato il calendario delle prossime settimane, che vedrà gli azzurri affrontare Fiorentina, Frosinone, Venezia, Roma, Monza e Juventus: “Sistemare la classifica significa ritrovarsi al quarto posto. Il Napoli, in questo momento, deve guadagnare 4/6 punti sulle avversarie. Nelle prossime partite il Napoli affronterà Fiorentina, Frosinone, Venezia, Roma, Monza e Juventus. Io credo ad Allegri: sono convinto che ce la farà”.