De Maggio: “Basta negatività! Fidatevi di Allegri, è il valore aggiunto del Napoli”

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Valter De Maggio difende Massimiliano Allegri e il suo lavoro al Napoli, sottolineando le difficoltà affrontate dal tecnico livornese.

Massimiliano Allegri è il valore aggiunto del Napoli. Ne è convinto Valter De Maggio, giornalista e direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, che nel corso di Radio Goal ha preso posizione in difesa del tecnico azzurro, evidenziando le difficoltà con cui è chiamato a lavorare in questa stagione: "Oggi Allegri è il valore aggiunto del Napoli. Questo organico, per una serie di motivi, è un organico con molti a fine ciclo, mercato bloccato, non gli hanno fatto il mercato. Gli hanno preso Favasuli, per fortuna, e Allegri non è uno che sta lì a vedere il nome, lo butta dentro e vince le partite".

De Maggio: "Fidatevi di Allegri"

De Maggio ha poi invitato l'ambiente azzurro ad avere fiducia nel tecnico, sottolineando anche l'aumento della concorrenza in campionato: "Fidatevi di Allegri perché la concorrenza nelle altre squadre è aumentata. Se poi volete creare un clima di negatività perché qualcuno ha piacere che il Napoli stia fuori l'anno prossimo dalla Champions, bene, ce la state mettendo tutta".