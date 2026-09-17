Porrini: "Ad oggi c'è una sola anti-Inter, il Napoli è un paio di passi indietro"

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Sergio Porrini, ex difensore della Juventus, parla dei bianconeri e fa le carte alla Serie A.

La sconfitta con il Sassuolo e la sfida in Europa League contro il NEC per provare subito a voltare pagina: la Juventus deve dimostrare di poter superare difficoltà e limiti emersi già dopo le prime quattro giornate. L'ex difensore bianconero Sergio Porrini ha provato a rispondere a queste domande per TuttoMercatoWeb.com.

Che ne pensa dell'inizio di stagione della Juventus? "Ennesima stagione partita con grandi aspettative, ma già con qualche piccola delusione. Siamo solo all'inizio, tutto è rimediabile.. Il ko con il Sassuolo lascia aperta la porta alle critiche e giocare con quella maglia in un ambiente così diventa ancora più difficile".

La Roma è l'unica squadra in grado di contrastare l'Inter per lo scudetto? "Ad oggi l'unica squadra in grado di contrastare l'Inter è la Roma. Per come gioca e perché Gasperini ha già raggiunto un grande obiettivo andando in Champions. Le sue squadre migliorano nel tempo, capiscono la sua filosofia. Milan, Napoli, Juve e Lazio le vedo un paio di passi indietro".