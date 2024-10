Prandelli sicuro: "Napoli e Inter le più pronte, Conte ha il merito di incidere sul mercato"

Cesare Prandelli analizza i temi della Serie A in esclusiva per 'TuttoMercatoWeb.com'. Dalla lotta Scudetto alla nuova Juventus di Motta, passando per la Nazionale, Vlahovic, Retegui e Balotelli. L'ex commissario tecnico dopo le prime indicazioni fornite dal campionato ha le idee chiare su chi, più di tutte le altre, lotterà fino alla fine per la conquista del tricolore: "Il Napoli e l'Inter sono le squadre un po' più pronte, più strutturate. Hanno una superiore capacità di lettura della partita e tante soluzioni nei cambi. Sono due squadre che fino alla fine lotteranno per la vittoria. Le altre pian piano stanno cercando di trovare i famosi equilibri: quando cambi molto ci vuole un po' di tempo".

Conte in due mesi ha rivoluzionato un Napoli che lo scorso anno sembrava allo sbando riuscendo a incidere anche sul mercato.

"Il saper incidere sul mercato è un merito, una grande qualità. In genere un allenatore ha bisogno di due-tre mesi per riuscire a dare un'impronta a una squadra che pronti via inizia con una nuova mentalità. La struttura del Napoli dal punto di vista tecnico è un po' quella di due anni fa e questa è una fortuna: Conte ha cambiato determinate cose, ma quando parti da basi così solide il concetto di gruppo e di squadra lo puoi avere anche in poco tempo. E' vero sì che su certi particolari ci vuole più tempo, ma dal punto di vista del concetto di squadra in due-tre mesi si riesce a dare un'impronta".