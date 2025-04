Pres. ATP Val di Sole: "Contenti di poter riproporre ai tifosi del Napoli 11 giorni di soggiorno"

vedi letture

Il Napoli ripartirà ancora una volta da Dimaro-Folgarida e dalla Val di Sole per la prima parte della preprazione estiva, sugellando un legame ormai consolidato che si rinnova per il quattordicesimo anno di fila: un vero e proprio record nel panorama calcistico internazionale. Il Club azzurro ha comunicato con una nota ufficiale le date del ritiro in Trentino.

A comunicare ufficialmente le date del nuovo ritiro è stato, oltre al Presidente della SSC Napoli Aurelio De Laurentiis, l’assessore al Turismo e Sport del Trentino e il CEO di Trentino Marketing Maurizio Rossini, il Presidente dell’Apt Val di Sole Luciano Rizzi: "Siamo contenti di poter nuovamente proporre ai tifosi della SSC Napoli undici giorni di soggiorno in Val di Sole per assistere agli allenamenti dei propri beniamini e contestualmente per godere di una vacanza alla scoperta del nostro territorio. Una realtà ricca di un patrimonio ambientale e gioielli unici: le Dolomiti di Brenta patrimonio Unesco, i ghiacciai perenni, le acque termali, il fiume Noce ideale per la pratica di attività sportive e le due valli laterali di Peio e di Rabbi. E poi i boschi, le malghe, la ruralità di montagna, l’offerta gastronomica e l’articolata ricettività. E momenti di relax e di divertimento in quello che è sempre più considerato un paradiso delle attività outdoor: dalla Mtb al rafting, dalle passeggiate alle escursioni in quota.”