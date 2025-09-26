Prof. Castellacci: "Buongiorno out un mese? No, meno. Ma serve rieducazione differenziata"

Enrico Castellacci, ex medico sociale dell’Italia e specialista in medicina dello sport a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre: “Mi dispiace per Buongiorno, che, come ha detto Conte, dovrebbe farsi benedire, perché è sfortunato. Nella sfortuna, leggendo il referto, la lesione di basso grado prelude che abbia avuto solo un edema. In linea di massima, senza aver visto gli esami, supponiamo che potrà avere 20 giorni circa di stop, tre settimane insomma. Una correlazione con l’intervento subito in estate? Beh, c’è sempre, nel senso che madre natura è delicata e quando vai ad alterare gli adduttori, ci potrebbe essere una distribuzione delle linee di forza diversa, ci può essere un sovraccarico muscolare e quindi c’è sempre da temere il rischio di avere recidive. Ma lo staff medico del Napoli farà sicuramente una rieducazione differenziata di livello, per ridurre le possibilità di recidive, che sono sempre le cose più serie. Il ragazzo dovrà tutelarsi facendo esercizi specifici, per provare a prevenire ricadute.

Il recupero di Lukaku? Leggo che il ragazzo è convinto di bruciare le tappe, lo immagino, perché è abituato a tutto, sa come gestirsi e conosce perfettamente il suo corpo. L’unica cosa che voglio dire è che sta nella saggezza dei medici valutare quando avverrà l’esatta e completa guarigione, perchè nel caso capitasse una recidiva sarebbe devastante”