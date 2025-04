PSG, Doué su Kvara: “È fantastico! Gol più bello? Il mio”

Un altra grande serata per Desiré Doué, con annesso super gol al Dibu Martinez che è valso il momentaneo gol del pareggio, nel momento più difficile del Paris Saint-Germain contro l'Aston Villa ieri sera. In un'intervista a Canal +, il francese di 19 anni ha raccontato come è arrivato a concludere in quel modo, spiegando che inizialmente voleva cercare compagni liberi in area e, non trovandone, abbia optato per fare quel gran destro a giro: "La mia prima intenzione era di crossare, poi ho visto che non c'erano altre opzioni, quindi ho deciso di tirare e la palla è entrata".

Poi sull'ex Napoli Kvaratskhelia, altro grande protagonista di serata: "È fantastico. Quando sei circondato da grandi giocatori come lui, il gioco è fluido, veloce. Mi sto divertendo molto qui. Il gol più bello? È mio! (ride, n.d.r.)".

Nulla è ancora chiuso nel discorso qualificazione nonostante il 3-1 del Parco dei Principi: "Abbiamo mantenuto lo stesso spirito che portiamo in ogni partita, con intensità dall'inizio alla fine, restando uniti e fedeli al piano di gioco. La partita di ritorno? Sappiamo che c'è un secondo tempo, una seconda partita da giocare. Affronteremo la partita allo stesso modo, con la stessa serietà, e andremo lì per vincere".