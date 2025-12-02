Rastelli: “Conte e Allegri sono due vincenti, non dormono la notte per ottenere i tre punti”

L'allenatore Massimo Rastelli è intervenuto nel corso de ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero: "Roma-Napol? Quella contro la Roma è stata una delle gare più belle fatte dal Napoli e non si è mai avuta la sensazione che la Roma potesse mettere in difficoltà, complimenti a questo Napoli ed è stato bravo il mister a rimescolare le carte, ieri mettevano pressione anche all’ultimo minuto”.

Su Conte e Allegri: “Per entrambi la prima cosa è portare a casa il risultato, non dormono la notte per ottenere i 3 punti. Sono due allenatori vincenti, per vincere le gare serve avere equilibrio ed avere giocatori che leggono le partite”.

Su Napoli-Juve: “Spero che Spalletti possa essere accolto nel miglior modo possibile, anche il Napoli di adesso ha una base nel lavoro di Luciano, poi dopo il fischio sarà l’avversario. La Juve sta cercando ancora una sua identità, una squadra altalenante e il Napoli deve avere un atteggiamento costante, la Juve non ha questa forza e il Napoli può approfittarne. In questo momento credo che il Napoli sia superiore alla Juventus”.

Sulla Coppa Italia: “Tutti gli allenatori approfittano di questa competizione per fare turnover, anche il Cagliari farà turnover e domenica ha una sfida importante contro la Roma. Il Napoli ha i favori del pronostico nonostante il turnover e chiunque farà scendere Conte giocherà la competizione con l’atteggiamento giusto. Più passano i turni e più Conte ovviamente schiererà di più i titolari”.