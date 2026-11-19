Reina da brividi: "Napoli di Sarri una gioia, vincemmo senza vincere!"

Pepe Reina, ex portiere del Napoli, oggi allenatore, ha parlato a La Gazzetta dello Sport e ha ricordato i suoi momenti magici italiani e in modo particolare quelli in azzurro.

Napoli, Milan, Lazio e Como: c'è un Reina made in Italy.

"A Napoli ho le porte aperte, lo sento ogni volta che metto piede in quella città straordinaria. A Milano avverto la stima della gente. I tifosi della Lazio mi vogliono bene e pure quelli del Como. Siamo quello che lasciamo. Ho rispetto per chiunque. Però Napoli...".

Tra una settimana c'è Manchester City-Napoli.

"Un momento di calcio altissimo, anche se ovviamente noi non eravamo paragonabili a loro. Ma il Napoli di Sarri è stata gioia, una squadra che ha vinto senza essere riuscita a vincere".