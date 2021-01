Renica: "Non snobbiamo la Juve, nelle grandi sfide al Napoli manca un centravanti decisivo"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Alessandro Renica, ex calciatore del Napoli: “Cosa manca a questa squadra? Partirei prima da una riflessione: collochiamo questo Napoli per obiettivi. Oggi per me il Napoli può giocare per la Champions. Se poi il Napoli alza l’asticella, ripeto la solita cosa: manca un attaccante con forza fisica. Penso di averlo intuito con la partita con l’Inter. Ho l’impressione che quando si arrivi a queste partite importanti non c’è quel giocatore che dica: “adesso ci penso io”. Io la vedo così, vedendo anche il Milan. Al Milan, ad esempio, quando è arrivato un certo giocatore sono cambiati gli obiettivi. La squadra funziona bene in difesa e a centrocampo, in attacco no. Io avrei fatto un tentativo per un centravanti come Mandzukic. Io avrei fatto un tentativo per un giocatore del genere.

Supercoppa? Per me la Juventus non è così scadente. Si può dire che sia un cantiere aperto. Gli è venuto a mancare qualcosina forse a centrocampo. Per il resto è una squadra che ha un’ossatura della stessa squadra che ha vinto tanti trofei. È una Juve altalenante. Ha vinto con Barcellona e Milan. La Juve per i giocatori che ha non è assolutamente fuori dall’obiettivo scudetto, ma è un cantiere aperto. Il Napoli ha, invece, problemi strutturali. Io avrei preso una punta importante. Senza un Napoli con una prima punta di qualità non si potranno esprimere giudizi e capire chi ha ragione”.