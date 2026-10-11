Rigore discusso al Napoli, Alvini: "Morbido, ma può starci. Il Frosinone non ha perso per questo"

Massimiliano Alvini, allenatore del Frosinone, dopo la sconfitta sul campo del Napoli ha parlato in conferenza stampa: “Dove arriverà il Napoli? Sicuramente con la Roma e l'Inter farà un campionato di vertice. Il nostro impatto è stato difficile, ma poi siamo venuti fuori e abbiamo fatto bene. Poi abbiamo preso il rigore. Questo, in una squadra giovane, ci sta: c'è un miglioramento da poter fare. Questo miglioramento ci porta la speranza per salvarci e per lottare per il nostro obiettivo”.

Da quale aspetto positivo ripartire? Il rigore ha indirizzato la gara?

“È logico che il rigore ti cambia la partita, c'è l'estrazione del momento. Poi lo ritira e prendi gol... Sono attimi che influiscono, ma nella prestazione ci sono stati errori e cose buone. Prestazione che permette al mio staff e a me di lavorare sui miglioramenti da fare”.