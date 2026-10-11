Rigore Hojlund, Allegri netto: "Gli ho detto che doveva ridare la palla a De Bruyne"

Allegri racconta il retroscena sul rigore di Hojlund: De Bruyne gli aveva ceduto il pallone, ma per il tecnico il danese avrebbe dovuto restituirglielo.

Il rigore del Napoli contro il Frosinone ha avuto anche un curioso retroscena legato a Rasmus Højlund e Kevin De Bruyne. Dopo essersi fatto parare il primo tentativo, poi ripetuto, l’attaccante danese si è avvicinato alla panchina per spiegare a Massimiliano Allegri perché si fosse presentato sul dischetto. Il tecnico azzurro ha raccontato l’episodio sia nel post partita televisivo sia in conferenza stampa.

Allegri sul rigore di Hojlund: “Doveva ridare la palla a De Bruyne”

A DAZN, Allegri ha spiegato: “È venuto da me a dirmi che non era stato lui a voler calciare il rigore, ma De Bruyne gli aveva dato la palla. Io gli ho risposto che doveva ridargliela”. Concetto ribadito anche ai microfoni di Sky Sport: “Mi ha detto che De Bruyne gli aveva dato la palla, gli ho detto che doveva ridargliela”.