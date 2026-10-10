Lang attacca Conte, Ferrara: "Scorretto! Perché glielo dice ora che è andato via?"

Noa Lang punge Antonio Conte dopo il gol al Frosinone e Ciro Ferrara lo critica duramente: l'ex azzurro ritiene scorretta le dichiarazioni dell'olandese

Il gol contro il Frosinone non è stato l’unico motivo per cui Noa Lang ha fatto parlare di sé nel post partita. L’esterno del Napoli, intervenuto ai microfoni di DAZN, ha infatti lanciato una frecciata ad Antonio Conte, sottolineando la differenza nel rapporto con Massimiliano Allegri. Parole che non sono piaciute a Ciro Ferrara, che ha risposto duramente negli studi dell’emittente.

Lang attacca Conte: “Con Allegri sento fiducia, lui mi parla”

"La scorsa stagione con l'altro allenatore (Conte, ndr) è stata un po' difficile, adesso invece sento la fiducia di Allegri. In cosa mi ha dato fiducia? La differenza più grande è che quest'allenatore mi parla, a differenza di quello dell'anno scorso. Mi dice come migliorare, come muovermi in campo", le parole con cui Lang si è riferito ad Antonio Conte

Ferrara replica a Lang: “Non è corretto, doveva dirlo quando Conte era qui”

Immediata la risposta di Ciro Ferrara: "Non è corretto! Non è la prima volta, se aveva qualcosa da dire a Conte avrebbe fatto bene a dirglielo lì in quel momento, non quando va via. Sinceramente non mi sono piaciute queste dichiarazioni. Non ha capito bene in che ambiente si trova, in che campionato si trova, in che città si trova, e che cosa vuol dire indossare questa maglia".