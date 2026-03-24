Napoli sul 2007 Alajbegovic, Schira: “Per alcuni è il nuovo Yildiz, per altri somiglia a Kvara”

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Napoli e Roma hanno messo nel mirino Kerim Alajbegovic, esterno classe 2007, uno dei talenti emergenti più interessanti della nuova generazione

Napoli e Roma hanno messo nel mirino Kerim Alajbegovic, esterno classe 2007 attualmente in forza al Salisburgo, uno dei talenti emergenti più interessanti della nuova generazione. Lo riporta il giornalista esperto di mercato Nicolò Schira, sottolineando come il ragazzo stia attirando l’attenzione di diversi club europei grazie a prestazioni di grande livello: velocità, tecnica, capacità di incidere nell’uno contro uno e fantasia lo rendono un esterno offensivo moderno, in grado di giocare sia a sinistra che a destra o sulla trequarti. “Grande talento, classe cristallina, esterno offensivo, salta l’uomo, grande fantasia… molti dicono che è il nuovo Yildiz, tanti dicono che assomiglia più a Kvaratskhelia, insomma, dove cadi cadi bene come paragone. Tanto che piace a due squadre italiane: Napoli e Roma”, commenta il giornalista sul suo canale Youtube. La Roma lo ha visionato più volte, mentre il Napoli ha già avviato contatti con la famiglia, che deve ancora scegliere un nuovo procuratore.

Sfida di mercato e situazione contrattuale

La trattativa è resa complessa dalla presenza del Bayer Leverkusen, che detiene un’opzione di recompra fissata a 8 milioni di euro e potrebbe anticipare qualsiasi tentativo di inserimento delle squadre italiane. Tecnicamente, Alajbegovic è di proprietà del Salisburgo, ma l’interesse del Leverkusen complica il quadro. In pole position come intermediario c’è Fali Ramadani, agente con ottimi rapporti sia con Napoli che con Roma e con molte altre società italiane. Il Napoli segue il ragazzo con attenzione, anche in relazione alla possibile permanenza o al riscatto di altri giocatori come Alisson Santos ed Elmas, valutando l’eventuale inserimento nel reparto offensivo. La sensazione è che nei prossimi mesi possa accendersi una vera e propria sfida di mercato per assicurarsi uno dei giovani più promettenti del panorama europeo.